Cid Gomes diz que Lula recebeu “com tranquilidade” ordem de Moro

Daniel Weterman, do Estadão Conteúdo

Por Daniel Weterman, do Estadão Conteúdo

São Paulo – O ex-governador do Ceará Cid Gomes (PDT) disse nesta quinta-feira, 5, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu “com tranquilidade” a ordem do juiz Sérgio Moro para se entregar até amanhã, 6, à Polícia Federal. Ao sair do Instituto Lula, Cid Gomes não quis fazer mais nenhum comentário à imprensa.