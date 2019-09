Chuvas voltam com força e causam estragos no interior e litoral de SP

As chuvas voltaram com força, após um período de estiagem, e causaram estragos em cidades do interior, entre a tarde de domingo, 1º, e a manhã desta segunda-feira, 2. Em Sorocaba, choveu 30 milímetros durante a madrugada e foram registrados alagamentos na região central e na zona leste.

Os bombeiros tinham registrado, até a manhã, onze quedas de árvores. A chuva com vento causou a interrupção no fornecimento de energia à Estação de Tratamento de Água do Cerrado, a principal da cidade. Havia risco de faltar água em bairros altos.

Em Itapetininga, o temporal derrubou árvores e ao menos um poste. O muro de um prédio em construção desabou no bairro Bosque dos Pinheiros 2. A rua ficou parcialmente interditada. Ao menos duas casas sofreram destelhamento na Vila Maria.

A chuva intensa causou o rápido enchimento do Rio Tietê, em Salto, nesta segunda. Até o dia anterior, o rio estava muito baixo e exibia o leito de pedras na cachoeira que dá nome à cidade. A água que voltou a correr com turbulência estava escura devido aos detritos e à poluição.

Morte

Um pescador foi encontrado morto, no domingo, depois que o barco em que estava com outra pessoa foi atingido por ondas altas e afundou, em Ilhabela, litoral norte do Estado. O outro ocupante da embarcação conseguiu nadar até as pedras e pediu ajuda. Ele foi levado para o Hospital Mário Covas e permanecia internado na manhã desta segunda.

O corpo da vítima fatal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na Ponta da Sela, costa sul da ilha. Conforme a Capitania dos Portos, havia alerta sobre as más condições para navegação, devido ao mar muito agitado.