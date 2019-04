Chuvas no Rio de Janeiro deixam três mortos; veja fotos e vídeos

1. Tempestade no Rio de Janeiro deixa mortos, feridos e causa estragos zoom_out_map 1 /17 (Sergio Moraes/Reuters) Tempestade no Rio de Janeiro deixa mortos, feridos e causa estragos

2. Tempestade no Rio de Janeiro deixa mortos, feridos e causa estragos zoom_out_map 2 /17 (Sergio Moraes/Reuters) Tempestade no Rio de Janeiro deixa mortos, feridos e causa estragos

3. Tempestade no Rio de Janeiro deixa mortos, feridos e causa estragos zoom_out_map 3 /17 (Lucas Landau/Reuters) Tempestade no Rio de Janeiro deixa mortos, feridos e causa estragos

4. Tempestade no Rio de Janeiro deixa mortos, feridos e causa estragos zoom_out_map 4 /17 (Lucas Landau/Reuters) Tempestade no Rio de Janeiro deixa mortos, feridos e causa estragos

5. Tempestade no Rio de Janeiro deixa mortos, feridos e causa estragos zoom_out_map 5 /17 (Sergio Moraes/Reuters) Tempestade no Rio de Janeiro deixa mortos, feridos e causa estragos

6. Tempestade no Rio de Janeiro deixa mortos, feridos e causa estragos zoom_out_map 6 /17 (Sergio Moraes/Reuters) Tempestade no Rio de Janeiro deixa mortos, feridos e causa estragos

7. Tempestade no Rio de Janeiro deixa mortos, feridos e causa estragos zoom_out_map 7 /17 (Sergio Moraes/Reuters) Tempestade no Rio de Janeiro deixa mortos, feridos e causa estragos

8. Tempestade no Rio de Janeiro deixa mortos, feridos e causa estragos zoom_out_map 8 /17 (Sergio Moraes/Reuters) Tempestade no Rio de Janeiro deixa mortos, feridos e causa estragos

9. Tempestade no Rio de Janeiro deixa mortos, feridos e causa estragos zoom_out_map 9 /17 (Lucas Landau/Reuters) Tempestade no Rio de Janeiro deixa mortos, feridos e causa estragos

10. Tempestade no Rio de Janeiro deixa mortos, feridos e causa estragos zoom_out_map 10 /17 (<span>Lucas Landau </span>/Reuters) Tempestade no Rio de Janeiro deixa mortos, feridos e causa estragos

11. Tempestade no Rio de Janeiro deixa mortos, feridos e causa estragos zoom_out_map 11 /17 (Lucas Landau/Reuters) Tempestade no Rio de Janeiro deixa mortos, feridos e causa estragos

12. Tempestade no Rio de Janeiro deixa mortos, feridos e causa estragos zoom_out_map 12 /17 (Lucas Landau/Reuters) Tempestade no Rio de Janeiro deixa mortos, feridos e causa estragos

13. Tempestade no Rio de Janeiro deixa mortos, feridos e causa estragos zoom_out_map 13 /17 (Sergio Moraes/Reuters) Tempestade no Rio de Janeiro deixa mortos, feridos e causa estragos

14. Tempestade no Rio de Janeiro deixa mortos, feridos e causa estragos zoom_out_map 14 /17 (Sergio Moraes/Reuters) Tempestade no Rio de Janeiro deixa mortos, feridos e causa estragos

15. Tempestade no Rio de Janeiro deixa mortos, feridos e causa estragos zoom_out_map 15 /17 (Sergio Moraes/Reuters) Tempestade no Rio de Janeiro deixa mortos, feridos e causa estragos

16. Tempestade no Rio de Janeiro deixa mortos, feridos e causa estragos zoom_out_map 16 /17 (Sergio Moraes/Reuters) Tempestade no Rio de Janeiro deixa mortos, feridos e causa estragos

17. Tempestade no Rio de Janeiro deixa mortos, feridos e causa estragos zoom_out_map 17/17 (Sergio Moraes/Reuters) Tempestade no Rio de Janeiro deixa mortos, feridos e causa estragos

São Paulo — O Rio de Janeiro amanheceu em estágio de crise, após um novo temporal atingir a cidade na madrugada desta terça-feira (9).

Até o momento, a chuva causou ao menos três mortes, alagou ruas, derrubou árvores e destruiu carros em diversos bairros.

Duas mortes foram confirmadas em consequência do desabamento de após deslizamento de terra no Morro da Babilônia, no Leme, e uma terceira morte foi registrada na Gávea, de um motociclista que foi arrastado pela enxurrada.

Em quatro horas, choveu mais no Rio do que nos dias 6 e 7 de fevereiro, quando seis pessoas morreram em consequência do temporal.

“As chuvas que caíram são absolutamente anormais para o período do ano, nenhum de nós esperava tanta chuva nessa data”, disse o prefeito da cidade, Marcelo Crivella.

De acordo a Prefeitura, em alguns pontos da cidade choveu cerca de três vezes o que era esperado para todo o mês de abril apenas entre a noite de segunda-feira e a manhã desta terça-feira.

O Centro de Operações do Rio (COR) informa que há 785 pontos da cidade sem luz e algumas das principais vias da cidade foram fechadas por segurança, como a Grajaú-Jacarepaguá e o Alto da Boa Vista.

(9h42) TÚNEL REBOUÇAS | Por medida de segurança, duas faixas da primeira galeria da via estão interditadas, sentido Centro. Equipes da GeoRio estão no local. #ViasExpressas pic.twitter.com/NTSiZRVGi0 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) April 9, 2019

Em entrevista coletiva, o prefeito Marcelo Crivella pediu que a população evite sair às ruas e decretou ponto facultativo aos trabalhadores. As aulas da rede municipal de ensino foram suspensas.

“Decretamos feriado nas escolas e pedimos para que ninguém que não precisa saia às ruas. As chuvas que caíram são anormais, nenhum de nós esperava um volume desses”, disse o prefeito.

A prefeitura disponibilizou cinco mil funcionários para minimizar os estragos causados pela chuva. Crivella diz acreditar que a situação irá se normalizar nas próximas horas. No entanto, até agora, ainda há diversas regiões que registram chuvas.

O governador do Estado, Wilson Witzel (PSC), decretou ponto facultativo na região metropolitana do Rio e cancelou sua agenda externa.

Estrago

No Twitter, usuários estão compartilhando fotos e vídeos das destruições provocadas pela chuva.

Chuva no Rio de janeiro!! Jardim Botânico #chuvaRJ pic.twitter.com/VVqWKyJYZ7 — Pablo Drumond ® 🔴⚫ (@Pablo_Drumond78) April 9, 2019

Chuva forte no RJ assustador!! Já voltou a chover de novo no Rio de Janeiro e a Rua Jardim Botânico virou um verdadeiro córrego. #chuvarj pic.twitter.com/4iR3Oa5dvK — Igor Duarte 🌐 🚀 🌌 (@igorduartereal) April 9, 2019

Guardas do Grupamento Especial de Praia (GEP) atuam para desobstruir a Avenida das Nações Unidas, nas proximidades do Mourisco, em #Botafogo. Equipe retira árvore que caiu na via. Estamos nas ruas trabalhando para minimizar impactos no trânsito. #SomosAGuarda #chuvaRJ pic.twitter.com/9zMZuLaePv — Guarda Municipal Rio (@GMRio) April 9, 2019

(Com Estadão Conteúdo)