Chuvas no Rio: cidade tem sol com possibilidade de chuva isolada

O sol aparece na manhã de hoje (8) na cidade do Rio de Janeiro, que permanece em estágio de crise devido aos temporais que mataram seis pessoas. O sistema de baixa pressão sobre o oceano se afasta da capital, mas segundo o Alerta Rio o céu há previsão de pancadas de chuva isoladas no final do dia, devido ao calor e à umidade, típicos do verão. As temperaturas variam entre 10ºC e 33ºC.

Avenida Niemeyer, onde deslizamentos de terra atingiram dois ônibus, um dos quais ficou parcialmente soterrado causando a morte de duas pessoas, continua interditada, reduzindo as opções para os motoristas que trafegam entre a Barra da Tijuca, na zona oeste, e São Conrado em direção ao Leblon, na zona sul da cidade.

O estágio de crise já dura quase 40 horas devido à forte chuva com ventos de até 110 Kmh. Parte das quase 200 árvores que tombaram em diversos bairros ainda não foram retiradas.

Até a noite dessa quinta-feira (7), pelo menos 62 mil pessoas estavam sem energia em diversos bairros da cidade e a Light só deverá normalizar o abastecimento total no fim de semana.