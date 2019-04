Chuvas intensas voltam a causar estragos em cidades do interior de SP

Sorocaba — Depois de um período de tempo seco, as chuvas voltaram com forte intensidade e causaram estragos, neste fim de semana, em ao menos cinco cidades do interior de São Paulo. Na noite deste domingo, 7, um temporal alagou o terminal rodoviário e as ruas da região central de Monte Mor, na região de Campinas.

A chuva forte derrubou um muro e uma onda de lama invadiu três casas. Os moradores foram retirados pela Defesa Civil, mas perderam móveis e eletrodomésticos. O Rio Capivari transbordou e inundou chácaras e sítios no bairro Água Choquinha. Conforme a Defesa Civil, choveu 154 mm na cidade.

Em Mogi Guaçu, a chuva forte alagou ruas nos bairros Santa Terezinha, Santa Cecília e Parque Nova Canaã. Ao menos dez casas tiveram alagamentos, mas os moradores não precisaram deixar os imóveis. Ruas ficaram alagadas e houve quedas de árvores, na madrugada deste domingo, 7, em Sorocaba. Houve alagamentos no centro e na zona oeste. No bairro Retiro São João a queda de uma árvore atingiu uma casa, mas ninguém se machucou.

A cidade de Bauru, na região noroeste do Estado, voltou a ser atingida por fortes chuvas. Na região central, trechos de ruas viraram rios e a correnteza chegou a arrastar carros. No Jardim São Crispim, ao menos 15 casas ficaram alagadas e duas famílias tiveram de ser levadas para casas de parentes. Parte da cidade ficou sem energia durante o temporal.

Em Jaú, na mesma região, casas foram inundadas e carros foram arrastados pela enxurrada. Um deles foi levado para uma casa em obras e ficou com as rodas para cima, depois que o muro desabou. Bombeiros foram mobilizados para resgatar pessoas ilhadas em automóveis, mas ninguém se feriu.

Tempo instável

A segunda-feira, 8, amanheceu com pancadas de chuva em muitas áreas e ao longo do dia há previsão de chuvas intensas em grande parte do Estado de São Paulo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas caem acentuadamente de segunda para terça-feira, 8, especialmente no sudeste e leste do Estado.