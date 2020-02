Prejuízo milionário em São Paulo

As fortes chuvas na região metropolitana de São Paulo na segunda-feira, 10, podem ter levado a prejuízo acima de 110 milhões de reais somente aos varejistas da cidade, segundo cálculos da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP). Com o alagamento de vias, uma série de lojas foi fechada e funcionários não conseguiram chegar ao trabalho. Outros estabelecimentos também perderam estoque — na Ceagesp, central de abastecimento de alimentos, imagens de verduras e legumes boiando em meio à inundação circularam nas redes sociais e podem gerar falta de alimentos em São Paulo nos próximos dias. Na bolsa, o volume de transações havia começado a segunda-feira em baixo, parcialmente pelos transtornos causados pelas chuvas e que afetaram boa parte do centro financeiro da capital paulista. No fim do dia, contudo, o volume foi normalizado e fechou em 29 bilhões de reais, 22% a mais do que a média diária.

Volta ao normal?

A região metropolitana da capital paulista chegou a ter 164 pontos de alagamento na segunda-feira, 10. Foram mais de 790 registros de ocorrência e 140 desabamentos. As marginais Tietê e Pinheiros, duas das principais vias da cidade, passaram o dia alagadas. Na manhã desta terça-feira, 11, com a redução do volume de chuvas, a Prefeitura informou que o processo de limpeza das vias está quase completo. A Avenida Mofarrej, na Vila Leopoldina, segue intransitável. Metrôs e trens devem funcionar normalmente ou com velocidade reduzida ao longo do dia.

Brasil fora da lista de países em desenvolvimento

O Brasil e outras 18 nações foram retiradas de uma lista de países consideradas em desenvolvimento, informou na segunda-feira o governo dos Estados Unidos, presidido por Donald Trump. A nota é do Departamento de Comércio do país, e inclui, além do Brasil, países como Argentina, África do Sul, Índia e Colômbia. Alguns dos privilégios que essas nações tinham eram prazos maiores para negociar e vantagens tarifárias. A saída do Brasil da categoria de negociação preferencial (incluindo também na Organização Mundial do Comércio, de onde o país já foi retirado do status preferencial) era uma das condições de Trump para apoiar a entrada brasileira na OCDE, clube dos países ricos.

Petrobras: recorde de produção, mas queda no refino

A produção de petróleo e gás da Petrobras bateu recordes em 2019, impulsionada principalmente pelo avanço no pré-sal. No refino, porém, a empresa perdeu participação no mercado doméstico para importados e sofreu com a queda do consumo no país. Em relatório divulgado na noite desta segunda-feira, 10, a companhia reportou produção média de 2,770 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed) em 2019, superando a meta traçada para o ano, de 2,7 milhões de boed. O crescimento no pré-sal foi o principal impulso para o aumento da produção. Em 2019, o volume de óleo extraído em águas ultraprofundas passou a representar mais da metade da produção total no Brasil: 59% sobre 49% no ano anterior. Por outro lado, as vendas totais na área de refino, no ano passado, caíram 2,9%, para 1,75 milhão de barris por dia (bpd).

Itaú: alta de 12% no lucro

O Itaú Unibanco, maior banco em ativos do país, teve alta de 12,6% no lucro do quarto trimestre, principalmente por conta do crescimento do crédito ao consumidor, das comissões do banco de investimento e das taxas de administração de fundos. O banco informou nesta segunda-feira que teve lucro líquido recorrente, que exclui itens únicos, de 7,296 bilhões de reais no quarto trimestre, em linha com a estimativa de consenso dos analistas compilado pela Refinitiv, de 7,242 bilhões. Embora o crescimento da carteira de empréstimos tenha acelerado no trimestre para 2,6%, impulsionado por crédito ao consumidor, o banco registrou maiores perdas em empréstimos corporativos, principalmente em suas unidades no Chile e na Colômbia.

Oi liberada pela Anatel

A Oi foi notificada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) da decisão do conselho diretor do órgão regulador de suspender o acompanhamento especial iniciado no ano passado. Em comunicado, a tele afirma que a Anatel considera sanado o risco de liquidez de curto prazo da companhia. Assim, foram revogadas as obrigações cautelares impostas à Oi, que volta a responder pelo regime tradicional de acompanhamento da agência.

Coronavírus e as Olimpíadas

Para o governo do Japão, a epidemia de coronavírus, que passa de 1.000 mortos e mais de 40.000 casos confirmados, não influenciará os Jogos Olímpicos no país. O embaixador do Japão no Brasil, Akira Yamada, disse em entrevista a VEJA que o caso não interfere nos jogos. “A vida é normal, e nossos colegas estão se esforçando muito no preparo dos Jogos Olímpicos”, disse. De acordo com o Centro de Ciência e Engenharia da Universidade Johns Hopkins, de Baltimore, nos Estados Unidos, o Japão tem atualmente 26 casos de contaminação confirmados. O visto de entrada no país também vem sendo negado a chineses vindos da província de Wuhan, epicentro do coronavírus.