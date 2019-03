Chuva forte provoca deslizamentos e alagamentos no Rio de Janeiro

Uma forte chuva que caiu no início da noite de ontem (3) provocou pelo menos 12 deslizamentos de terra e 11 desabamentos na cidade do Rio de Janeiro. As sirenes de alerta foram acionadas em 54 das 103 comunidades de alto risco geológico monitoradas pela prefeitura do Rio de Janeiro. Não há informações de feridos.

Entre as comunidades que tiveram sirenes acionadas estão o Complexo do Alemão, Salgueiro, morro dos Macacos, Ladeira dos Tabajaras, Formiga, Prazeres, Escondidinho e Vidigal.

Vários alagamentos e bolsões d’água foram registrados em bairros como São Conrado, Leblon, Jardim Botânico, Lagoa e Ipanema, na zona sul, e Rio Comprido e Tijuca, na zona norte da cidade.

O município do Rio de Janeiro entrou em estágio de atenção às 17h40 e só retornou ao estágio de normalidade às 6h de hoje. A previsão para hoje (4) é de tempo nublado a parcialmente nublado, com chuva isolada de fraca a moderada.