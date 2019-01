Chuva forte coloca parte de São Paulo em estado de atenção

As fortes chuvas que atingem a capital paulista na tarde de hoje (14) colocaram as zonas sul, leste, sudeste da cidade e a Marginal Pinheiros em estado de atenção para alagamentos, segundo o Centro de Gerenciamentos de Emergências (CGE) da prefeitura de São Paulo.

Imagens do radar meteorológico mostram precipitação forte nos bairros de Jardim Ângela, Capão Redondo, e Jardim São Luís, na zona sul. O mesmo quadro é observado em Santo Amaro, Campo Belo, Campo Grande e Cidade Ademar. Também chove forte na zona sudeste, nos bairros de Jabaquara e Cursino.

Na zona leste chove forte no Parque do Carmo, José Bonifácio, Cidade Líder, Vila Prudente e São Mateus. Segundo o CGE, a tendência para as próximas horas é que as instabilidades se desloquem para outras regiões da cidade. O tempo deverá continuar abafado e quente.