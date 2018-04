Chuva dificulta chegada de manifestantes ao STF para julgamento de Lula

Brasília – A chuva forte que caía em várias regiões da capital federal atrapalhou o deslocamento de grupos que se dirigiam para as imediações do Supremo Tribunal Federal (STF) para acompanhar o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O eixo monumental estava bloqueado para o trânsito na altura da Catedral, mas não havia revista de pessoas. Apenas as vias anexas estavam abertas, o que tornou o trânsito caótico.

Oito viaturas da Polícia Militar guarneciam os acessos, mas o movimento de pessoas era muito pequeno. Dois helicópteros se revezavam em voos sobre a Esplanada dos Ministérios.

Faltando pouco mais de uma hora para o início da sessão, havia movimento apenas nas entradas do STF, de advogados, estudantes de direito, jornalistas e pessoas que pretendiam ingressar no recinto.

O autônomo João Pedro Eustáquio, morador de Brasília, passou pelo local por curiosidade. “Acho que demorou para prender esse cara”, disse, referindo-se a Lula.

O casal que se identificou apenas como João Carlos e Ana Paula, ambos analistas de sistemas, viajou de São Paulo para acompanhar o julgamento. “Estamos aqui para defender o Lula, que vocês da mídia só massacram. Acho que todo Brasil deveria estar aqui”, disse ela.

O habeas corpus preventivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o primeiro item a ser julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde desta quarta-feira, 4. A sessão começa às 14h e acontece no prédio sede do STF, em Brasília. O julgamento será transmitido pelo canal do tribunal no YouTube.