Chuva deixa regiões de SP em estado de atenção nesta quarta-feira

Por Jéssica Otoboni, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A cidade de São Paulo amanheceu com chuva nesta quarta-feira, dia 6. O dia começou com chuvisco em áreas isoladas na zona oeste e centro da capital paulista. Ele se intensificou e, por volta das 6h30, algumas regiões entraram em estado de atenção para alagamentos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

O alerta foi feito para as zonas norte, leste, oeste e centro, além das Marginais Pinheiros e Tietê. A temperatura média na cidade estava em 18°C no horário acima. Durante a tarde e início da noite, devem ocorrer pancadas de chuva.

A capital registrava neste mesmo horário cerca de 70 km de congestionamento. De acordo com informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a zona oeste apresenta a pior situação, com 24 km de lentidão, seguida pela leste, com 16 km.

A previsão para quinta-feira (7) é de tempo mais seco e com sol aparecendo desde o amanhecer, o que deve elevar as temperaturas. A máxima deve chegar aos 27°C.