Chuva causa enchentes e quedas de árvores em São Paulo

A chuva que atingiu São Paulo na tarde desta sexta-feira, 11, causou transtornos na capital e na Grande São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registrados 14 relatos de alagamentos e 73 de quedas de árvores.

Em Cotia, na Região Metropolitana, um carro foi arrastado pela correnteza com o motorista dentro. De acordo com os bombeiros, a vítima não se feriu. Houve ainda explosão em um transformador na Avenida Bosque da Saúde, na zona sul, também sem vítimas.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, a zona leste da cidade entrou em estado de atenção para alagamentos das 18h18 às 19h07. Houve chuva forte nos municípios de Guarulhos, Suzano e Itaquaquecetuba e no extremo da zona leste. O Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, registrou rajadas de vento de 38,9 km/h.

No dia anterior, a chuva já havia causado transtornos. O Aeroporto de Congonhas teve de ficar 50 minutos fechado para decolagens na noite de quinta. Segundo a Infraero, entre 21h11 e 22h01, 25 voos foram cancelados, 8 registraram atrasos superiores a meia hora e 14 foram redirecionados para os aeroportos de Guarulhos, Viracopos, em Campinas, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Previsão

No sábado, 12, a previsão é de sol pela manhã e pancadas isoladas de chuva entre a tarde e o início da noite. A temperatura varia entre mínima de 21°C na madrugada e máxima de 31°C à tarde. O domingo, 13, também será quente – a máxima prevista é de 32°C. No fim da tarde, as chuvas voltam a atingir a capital e a Grande São Paulo.