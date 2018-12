Chuva causa alagamento em SP e cancelamento de voos em Congonhas

As fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo na madrugada de hoje (1º) causaram alagamentos em vias importantes da capital paulista, como a Marginal Tietê, e ainda estão afetando o funcionamento do Aeroporto de Congonhas, que registra atraso e cancelamento de voos.

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), até as 11h, ao menos 12 voos que partiriam do aeroporto estavam atrasados ou tinham sido cancelados. Durante a manhã, houve registro de filas no saguão e o tempo de espera para atendimento chegou a uma hora.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as chuvas causaram alagamentos e interrupção de tráfego na Marginal Tietê, em ambos os sentidos, na zona Norte, durante a madrugada. O trânsito de veículos, no entanto, já foi normalizado.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da prefeitura, o volume de chuva médio acumulado na noite de ontem correspondeu a 45,1 milímetros, ou seja, aproximadamente 33% da média de novembro. Já na madrugada de hoje, a média pluviométrica foi de 21 milímetros, cerca de 11% da média de dezembro.

A previsão é de que, na tarde de sábado, novas áreas de instabilidade provoquem pancadas de chuva de moderadas a forte com potencial para formação de alagamentos. O CGE ressalta que o solo encharcado eleva o risco de deslizamentos de terra nas áreas de encosta.