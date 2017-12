Folha: Chico Buarque apoia manifesto contra julgamento de Lula

São Paulo – Por iniciativa do ex-ministro Celso Amorim, um manifesto intitulado “Eleição sem Lula é fraude” deve ser lançado nesta terça-feira (19).

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, o texto faz críticas ao julgamento do petista no Tribunal Regional Federal da 4 ª Região (TRF4), que pode desqualificar Lula na disputa eleitoral de 2018.

De acordo com a publicação, o documento foi assinado por Chico Buarque e o filósofo norte-americano Noam Chomsky.

Em julho deste ano, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro a nove anos e seis meses de reclusão por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de receber propina da empreiteira OAS em decorrência de contratos fechados com a Petrobras durante sua gestão.

O TRF4 marcou o julgamento em segunda instância para o dia 24 de janeiro de 2018.