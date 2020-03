Brasil tem 98 casos de coronavírus; SP e RJ têm transmissão comunitária

São Paulo — Cresceu para 98 o número de contaminados pelo coronavírus (Covid-19) em todo o Brasil, segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde no fim da tarde desta sexta-feira, 13. O número de suspeitos está em 1.485.

O estado mais populoso do país, São Paulo, continua com o maior número de casos (56). O Rio de Janeiro aparece em segundo lugar com 16. O Ministério da Saúde já classificou, nos dois estados, casos de transmissão comunitária, quando já não é mais possível identificar a trajetória de infecção da doença.

O balanço ainda mostra casos no Paraná (6), Rio Grande do Sul (4), Distrito Federal (2), Pernambuco (2), Bahia (2), Alagoas (1), Minas Gerais (2), Rio Grande do Norte (1) e Espírito Santo (1).

Pela primeira vez Santa Catarina aparece na lista, com dois casos, que haviam sido confirmado pela Secretaria de Saúde na quinta-feira, 12. Goiás também aparece com três primeiros casos do Estado.

Para conter o avanço do vírus pelo Rio de Janeiro, a prefeitura anunciou nesta sexta-feira a suspensão das aulas a partir da próxima segunda-feira, 16. A rede municipal do Rio atende cerca de 150 mil alunos em 1.540 escolas.

As escolas só vão ser abertas das 11h às 13h, para servir almoço aos alunos. Isso porque muitas crianças, principalmente as mais pobres, dependem da refeição oferecida pelos colégios.

Bolsonaro sem coronavírus

Após o o secretário de Comunicação Social do governo, Fábio Wajngarten, testar positivo para a Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro passou por exames. No começo da tarde desta sexta-feira, o perfil oficial do presidente nas redes sociais divulgou que o teste para o Covid-19 deu negativo.