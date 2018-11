Chega a 14 o número de mortos após deslizamento de pedra em Niterói

RIO DE JANEIRO (Reuters) – Ao menos 14 pessoas morreram e 11 ficaram feridas em um deslizamento de pedra que ocorreu no sábado em uma comunidade em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, informou o Corpo de Bombeiros.

Entre os mortos, há quatro menores de idade, oito mulheres e dois homens.

Os feridos foram levados para hospitais da região e as buscas por sobreviventes continuam no local.

“Os trabalhos não pararam desde ontem e não há prazo para acabar. Essas primeiras horas são fundamentais na busca por sobreviventes”, disse um bombeiro à Reuters.

No entanto, uma fonte afirmou não haveria mais desaparecidos.

“Os desaparecidos já foram encontrados, infelizmente mortos. Achamos que o número de vítimas já parou”, disse a fonte.

O deslizamento ocorreu no fim da madrugada depois de uma sexta-feira chuvosa no Estado do Rio de Janeiro. A pedra rolou sobre a comunidade da Boa Esperança e destruiu várias casas.

Em 2010, uma outra tragédia também ocorreu na cidade de Niterói, quando houve um grande deslizamento no Morro do Bumba. Naquela tragédia, foram encontrados os corpos de 48 pessoas que morreram soterradas, mas suspeita-se que o número de mortos possa ter chegado a quase 270.

(Por Rodrigo Viga Gaier)