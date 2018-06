Chefe do gabinete da intervenção do Rio deixa o cargo

Rio – O chefe do Gabinete da Intervenção Federal no Rio (GIF), general Mauro Sinott Lopes, deixou o cargo. A informação foi confirmada na manhã desta quinta-feira, 14, pela comunicação do Comando Militar do Leste (CML). Sinott era o braço direito do interventor na segurança do Rio, o general Walter Souza Braga Netto.

De acordo com o CML, a saída de Sinott já estava prevista, pois ele havia sido nomeado para comandar a 3ª Divisão do Exército, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Segundo o órgão, o generalfoi substituído no cargo de Comandante da 1ª Divisão do Exército, em 20 de março de 2018, e deveria ter seguido para Santa Maria para assumir a função.

“Entretanto, em função da experiência e engajamento nas atividades iniciais da Intervenção Federal, permaneceu no GIF até junho, com o encargo de completar o planejamento estratégico e conduzir as ações emergenciais e estruturantes em andamento”, afirmou, por nota, o Gabinete de Intervenção.

O porta-voz do CML, coronel Roberto Itamar, disse que “não há nenhuma novidade na saída”. “Não há nenhuma outra razão sobre a saída dele exceto para assumir esse cargo”, afirmou. Durante a Olimpíada de 2016, Sinott comandou o Comando Conjunto de Prevenção e Combate ao Terrorismo e tem passagens pelas áreas de Cavalaria, Blindados e Inteligência do Exército. Também trabalhou nas Embaixadas Brasileiras em Portugal e na Colômbia.

O substituto de Sinott será o general Paulo Roberto de Oliveira, atual Chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Leste. Natural de Curitiba, no Paraná, ele já comandou a 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, em Cascavel, e foi chefe do Estado-Maior do Oeste.