Chacina mata seis pessoas da mesma família no Rio

Roberta Jansen, do Estadão Conteúdo

Por Roberta Jansen, do Estadão Conteúdo

Rio – Seis pessoas da mesma família foram mortas a tiros na madrugada desta terça-feira, 3, em Mangaratiba, na Costa Verde, Rio. O crime ocorreu no bairro Parque Bela Vista, na Rodovia RJ-104.

Segundo informações da Polícia Militar de Angra dos Reis, cinco corpos, de duas mulheres e três homens, foram encontrados dentro de uma casa. Um sexto corpo, de um homem, foi encontrado no telhado de uma casa vizinha, por onde, aparentemente, tentava fugir. A chacina teria sido motivada por um desentendimento entre grupos rivais de traficantes.

Segundo a polícia, um bebê de sete meses que estava na residência foi poupado. Um adolescente também vivia na casa, mas estava fora no momento do crime. A 165ª DP (Mangaratiba) está responsável pela investigação. Uma perícia foi feita no local das mortes. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML).