Chacina durante jogo deixa 6 mortos e 4 feridos em Manaus

Manaus – Um tiroteio durante uma partida de futebol no bairro da Compensa, na zona oeste de Manaus, deixou seis mortos e quatro pessoas feridas. O crime aconteceu na noite de terça-feira, 12, no campo de futebol do Centro Social Urbano (CSU) do bairro.

De acordo com testemunhas, cerca de 100 tiros de metralhadora e pistola foram desferidos em direção aos jogadores por dois homens encapuzados que estavam em um veículo utilitário e uma motocicleta.

A Polícia Civil do Amazonas não revelou se as vítimas têm algum tipo de relação com o crime organizado, tendo em vista que a região é de reduto da Família do Norte (FDN).

As vítimas foram encaminhadas imediatamente ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, na Compensa e para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na zona Centro-Sul. Dentre os mortos estão David Costa da Silva, 27, Ronaldo Oliveira de Souza, 23, Michel de Sena Passos, 33, Edilson Xavier Diniz Júnior, José Diego Sena Serrão, 17, e Rodrigo Oliveira de Souza, 24. As demais vítimas seguem em estado grave e sob observação.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP/AM) disponibilizou efetivo das tropas de Choque, Força Tática e Ronda Ostensiva (Rocam) para reforço da segurança na região em regime de plantão.