Chacina deixa sete mortos em Viamão, no Rio Grande do Sul

Porto Alegre – Sete pessoas foram executadas a tiros no município de Viamão, localizado na região metropolitana de Porto Alegre. A chacina ocorreu entre o final da noite de segunda-feira, 18, e o começo da madrugada desta terça-feira, 19. As vítimas são quatro mulheres e três homens.

De acordo com a Brigada Militar do município, o primeiro assassinato ocorreu dentro de uma residência localizada na Vila Augusta. No local, três pessoas foram mortas: Douglas da Costa Orguin, de 19 anos, Stefânia Carvalho da Silva, 20, e Greice Kelly da Mota Jorge, 28. Das três vítimas, apenas Greice tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas.

Em uma outra rua do mesmo bairro, outras três pessoas foram assassinadas enquanto estavam em casa. A polícia ainda não havia confirmado a identidade das vítimas até a publicação desta matéria.

Em outra rua próxima, Cláudio Roberto Gonçalves, de 38 anos, foi morto a tiros. A Polícia Civil acredita que os crimes estejam relacionados com a disputa do tráfico de drogas na região. Até o momento não há suspeitos do crime.

A cidade gaúcha de Viamão, conforme o Atlas da Violência 2018 divulgado na semana passada, está na 21ª posição entre as 309 localidades mais violentas do Brasil com mais de 100 mil habitantes.