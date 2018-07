Centrão define interlocutor para discutir nome de vice com Alckmin

Brasília – Sem consenso para indicar um vice a Geraldo Alckmin depois da negativa de Josué Gomes, o blocão (DEM, PP, PR, PRB e SD) designou o presidente do DEM e prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, para negociar com o candidato tucano o novo nome para o cargo.

“Decidimos por unanimidade que vai haver uma conversa com Alckmin para ver se conseguimos chegar a um acordo entre todos os partidos da coligação”, disse o presidente do Solidariedade, deputado Paulo Pereira da Silva, depois de mais uma reunião na casa do presidente do PP, senador Ciro Nogueira.

Além dos cinco partidos do blocão, Alckmin também já tem acertado o apoio de PTB, PSD, PPS e PV. As conversas, segundo ACM Neto, irão incluir todos esses partidos.

“Vamos tratar agora de critérios e perfis, não vai se tratar agora deste ou daquele nome. O que importa é buscar um nome que agregue”, disse ACM Neto.

A negativa de Josué chegou por carta aos presidentes dos partidos logo depois do anúncio formal do apoio feito peloscinco partidos em uma entrevista. Josué alega questões pessoais e elogia a decisão dos partidos de apoiar Alckmin, afirmando ser “lúcida e acertada”.

A ideia inicial dos partidos, segundo ACM e Paulinho afirmaram logo depois do anúncio do apoio, era, caso não houvesse um consenso, levar uma lista de nomes a Alckmin.

No entanto, o blocão preferiu agora discutir primeiro com o presidenciável para não criar problemas internos no grupo, já que o PRB, por exemplo, já havia vetado um nome do DEM.