Centrão dá fôlego a Alckmin, mas proposta de Lula ganhará, diz Haddad

São Paulo – O ex-prefeito da capital paulista Fernando Haddad (PT) disse que o acordo do Centrão com o presidenciável do PSDB, Geraldo Alckmin, dá fôlego ao tucano e reforça sua campanha. O petista, apontado como alternativa do PT na eleição presidencial, argumentou, no entanto, que a “plataforma de Lula” continua tendo mais chance de ganhar a eleição.

“Representa um reforço, um fôlego. Mas vai ganhar a mesma proposta, na minha opinião. Vai ganhar a mesma plataforma”, disse o petista, após participar da reunião da Executiva do PT na capital paulista.

Perguntado se a melhor plataforma seria a sua, Haddad declarou: “a do Lula é a melhor”.

Nesta sexta-feira, 20, Haddad visitará o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na prisão, em Curitiba. O ex-prefeito se integrou à defesa de Lula e também se reunirá com o criminalista Sepúlveda Pertence, que enfrenta resistência com outro defensor do petista, o advogado Cristiano Zanin Martins.

“Conto com a amizade das partes. É um grande nome”, disse Haddad, quando perguntado sobre a possibilidade de Sepúlveda deixar a defesa de Lula.

Na reunião da Executiva, Haddad apresentou os principais eixos do programa de governo de Lula, que está dividido entre as partes econômica, política, social e ecológica. O programa ainda será apresentado em novo encontro no próximo dia 29 para ser finalizado entre a coordenação da campanha e a cúpula da legenda.