Centenas de pessoas permanecem em São Bernardo em apoio a Lula

São Bernardo do Campo – Enquanto não há confirmação se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ou não se manifestar, diversos aliados se revezam em discursos de apoio, em cima de uma caminhão de som localizado em frente à sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde está o petista.

Centenas de pessoas permanecem ao redor e dentro do prédio, na expectativa de um pronunciamento de Lula ou que ele acene mais uma vez. Em alguns momentos os discursos dos aliados são interrompidos por música. Ele está em uma área reservada, acompanhado de aliados, no 2º andar.

Apesar da expectativa do público de que Lula se manifeste, dirigentes do sindicato e membros do partido consideram improvável que o petista fale. O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) saiu nesta noite do local para passar um recado do ex-presidente, convocando todos os apoiadores a prestigiar a missa amanhã em homenagem a Marisa Letícia a ser realizada no próprio sindicato.

Quem também saiu para falar em nome do ex-presidente foi a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, que disse que Lula permaneceria no local. Em razão da missa, é provável que Lula passe mais uma noite no sindicato, como fez ontem.