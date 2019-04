Centenas de cientistas e indígenas apelam a UE contra desmate da Amazônia

São Paulo – Uma coalizão de mais de 600 cientistas europeus e 300 grupos indígenas brasileiros acusa a União Europeia (UE) de contribuir para o desmatamento na floresta brasileira, em clara violação dos direitos humanos e do meio ambiente.

A escala da demanda internacional por commodities brasileiras — especialmente carne bovina, soja (para produção de ração animal) e minério de ferro — impulsiona o desmatamento e coloca em risco o futuro da Amazônia, afirmam os autores em carta aberta publicada nesta sexta-feira na revista científica Science.

Críticas diretas são feitas ao governo de Jair Bolsonaro pela série de mudanças na gestão ambiental anunciadas desde o começo do ano. Assim que assumiu a presidência, Bolsonaro passou a responsabilidade de demarcação de terra indígenas ao Ministério da Agricultura, anunciou a liberação de áreas protegidas da floresta para a mineração e a realização de grandes obras de infraestrutura nas regiões mais inacessíveis da floresta.

Apesar do discurso desenvolvimentista oficial, críticos enxergam com preocupação essas medidas, que visariam beneficiar setores da mineração e agroindústria em detrimento do meio ambiente, dos povos tradicionais da Amazônia e do equilíbrio climático mundial.

“Ao trabalhar para desmantelar as políticas contra o desmatamento, a nova administração do Brasil ameaça os direitos indígenas e as áreas naturais que eles protegem”, diz a carta.

Considerando que a UE é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, o documento destaca a necessidade urgente de tornar os impactos ambientais e violações de direitos humanos uma prioridade nas negociações comerciais em curso entre o bloco e o Brasil.

