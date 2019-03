Cena mais triste que assisti na vida, diz Doria sobre tiroteio em Suzano

São Paulo — O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), prestou na manhã desta quarta-feira (13) solidariedade às famílias das vítimas do tiroteio na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano.

Ele disse lamentar que um fato como este “ocorra em nosso Estado e nosso país” e classificou o ataque como a cena “mais triste que assisti em toda minha vida”. “Estou chocado com o que ocorreu”, comentou.

Presente na escola, Doria disse que os nomes das vítimas serão informados em novo informe. A previsão é que ele ocorra às 14 horas.

De acordo com o governador, não é possível precisar neste momento que os dois atiradores, que se suicidaram, eram ex-alunos do colégio.

O Coronel Salles, da Polícia Militar, disse que oito pessoas morreram. Não foi especificado, no entanto, se os dois atiradores estão contabilizados.

Na mochila dos atiradores havia três coquetéis molotov, duas bestas (lança-seta) e um revólver 38. Uma terceira mochila foi encontrada com uma espécie de bomba, de acordo com informações do Major Caruso, subcomandante do 32.º Batalhão com sede em Suzano.

A polícia está fazendo uma varredura na escola porque foram encontrados artefatos com aparência similar a de explosivos.

“A preocupação neste momento é desmantelar os artefatos explosivos, prestar socorro às vítimas e atender às famílias”, disse o coronel Salles. A área no entorno da escola está isolada por risco de haver explosivos.

A Polícia Científica e a Secretaria Estadual de Saúde estão atuando no local, segundo informou o governador.