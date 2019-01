Cemitério de Brumadinho intensifica trabalho para receber vítimas

Três homens cavam túmulos sob o sol forte em Córrego do Feijão. É necessário fazer isso o quanto antes. Atrás deles, helicópteros não param de ir e vir, recuperando os cadáveres que retiram das profundezas da lama.

O sol começou a devolver os mortos da tragédia que devastou o coração mineiro do Brasil. Já há 65 mortes declaradas, além dos 288 desaparecidos na enxurrada de lama provocada pelo rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais.

Desde que a tragédia ocorreu, 98 covas foram abertas no cemitério Parque das Rosas. A prefeitura enviou seus trabalhadores de outros setores para ajudar no local, que, no dia a dia, conta com dois coveiros.