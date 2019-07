Celular do ministro Paulo Guedes é hackeado, diz assessoria

O telefone celular do ministro da Economia, Paulo Guedes, foi hackeado, informou a assessoria de imprensa do ministro na noite de segunda-feira.

“Por favor, desconsiderem toda e qualquer mensagem vinda do número dele e das pessoas do gabinete”, disse a assessoria em nota enviada a jornalistas.

A nota finaliza dizendo que “as medidas cabíveis” serão tomadas nesta terça-feira, bem como a divulgação de mais informações sobre o incidente.

Guedes torna-se mais uma autoridade a ser afetado por ataques do tipo. Em junho, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, participou de audiência no Senado para explicar supostas trocas de mensagens por aplicativo de celular quando era juiz com procuradores da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, noticiadas pelo site The Intercept Brasil.

Integrantes do Ministério Público Federal (MPF) também sofreram ataques cibernéticos, incluindo o coordenador da força-tarefa da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol.