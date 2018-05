Celso de Mello arquiva inquérito contra senador Valdir Raupp

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), arquivou hoje (9) um inquérito que tramitava há 14 anos contra o senador Valdir Raupp (MDB-RO). Ele era acusado de estelionato, associação criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira e fraude em licitação.

Ao arquivar o caso, o ministro concordou com parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR), que alegou falta de provas ao pedir o arquivamento da ação penal. Na denúncia, Raupp era acusado de participar em fraudes milionárias no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) quando era governador de Roraima, em 1997.

Ontem (9), o ministro Edson Fachin arquivou outro processo contra Raupp, também a pedido da PGR, em que ele era suspeito de ter atuado para beneficiar uma empreiteira em contratos da Petrobras. O caso estava relacionado à Operação Lava Jato.