Celebração pode prejudicar Brasil na OCDE

A ordem do presidente Jair Bolsonaro para que militares comemorem o dia 31 de março de 1964, data em que se iniciou a Ditadura Militar, pode trazer consequências no processo de entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Fontes ouvidas por EXAME indicam que alguns líderes de países-membros da organização podem encarar a celebração como ato antidemocrático e de desrespeito aos Direitos Humanos — pré-requisitos para as nações que integram o bloco. Na viagem aos Estados Unidos na semana passada, Bolsonaro discutiu com o presidente Donald Trump o apoio norte-americano à entrada do Brasil na Organização.

MEC volta atrás

Após polêmica, o Ministério da Educação (MEC) revogou a portaria que deixava de avaliar as crianças de 7 anos, em fase de alfabetização. O documento que tornou a medida sem efeito foi assinado pelo próprio ministro Ricardo Vélez Rodríguez. Ele não foi consultado sobre a mudança, noticiada nesta segunda-feira pelo jornal O Estado de S. Paulo. Por causa disso, Vélez demitiu o presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep), Marcos Vinicius Rodrigues. Os dois discutiram rispidamente nesta segunda-feira em reunião que tratou da desistência em avaliar o nível de alfabetização das crianças. A demissão ainda não foi confirmada oficialmente e estaria aguardando decisão do presidente Jair Bolsonaro.

158 demitidos no Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), exonerou mais de 150 funcionários comissionados que ocupavam cargos relacionados à Presidência da Casa. A decisão foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira, 26, e afetou empregados da Diretoria-Geral, da Secretaria-Geral e do Instituto Legislativo Brasileiro. A maior parte dos demitidos trabalharam para as gestões anteriores do MDB no Senado, comandadas por Eunício Oliveira, Renan Calheiros e José Sarney. Os cargos não serão extintos, e devem ser ocupados por indicações políticas dos parlamentares atuais.

Imposto sobre cigarros

O Ministro da Justiça e da Segurança Pública Sergio Moro anunciou a criação de um grupo de trabalho para estudar redução de tributação de cigarros no Brasil. O ministro argumenta que, desse modo, vai diminuir o consumo de cigarros estrangeiros de baixa qualidade e acabar com o contrabando do produto. O grupo, criado nesta terça-feira, 26, e inscrito no Diário Oficial da União, terá até 90 dias para apresentar uma proposta. Atualmente, o cigarro é o produto mais tributado do país, com uma média de taxação de 80% sobre o valor do bem.

McDonald’s aposta em tecnologia

Em sua maior aquisição em 20 anos, o McDonald’s está comprando uma companhia de tecnologia em lógica decisória para personalizar seus cardápios na era digital. A maior rede de lanchonetes do mundo vai gastar mais de 300 milhões de dólares para assumir a Dynamic Yield, segundo informação da Bloomberg. Com a nova tecnologia, as lanchonetes da rede poderão variar os painéis eletrônicos que mostram o cardápio, dependendo de fatores como preferências regionais, horário e o clima. Os menus também vão sugerir itens para os clientes acrescentarem ao pedido. Desde que chegou à presidência da empresa em 2015, Steve Easterbrook vem tentando ampliar o papel da tecnologia para impulsionar as vendas e destacar a marca da concorrência, incluindo quiosques de autoatendimento, cardápios digitais e serviços de entrega.

Avianca reduz rotas no país

Como parte da sua recuperação judicial, a Avianca Brasil informou nesta terça-feira, 26, que vai reduzir 21 rotas no país progressivamente durante o mês de abril. Assim, a companhia aérea ficará com 32 rotas operantes e 26 aeronaves. Com o corte, a empresa para de atender os aeroportos de Galeão, no Rio de Janeiro, de Petrolina, em Pernambuco e o de Belém, no Pará. Os passageiros que já compraram passagens para voos que serão cancelados receberão reembolso ou serão realocados em voos de outras companhias.

Boeing 737 Max faz pouso emergencial

Um avião da companhia aérea norte-americana Southwest Airlines modelo 737 Max 8 da Boeing fez um pouso de emergência em Orlando, no estado norte-americano da Flórida, nesta terça-feira, 26. O avião não tinha passageiros a bordo e ia em direção a uma unidade de armazenamento da companhia na Califórnia. Os pilotos identificaram uma falha no motor e declararam emergência poucos minutos após a decolagem. O modelo em questão está suspenso para voos comerciais após dois acidentes fatais em menos de cinco meses, o último na Etiópia no dia 10 de março.

Pentágono libera verba para muro de Trump

O Pentágono autorizou a transferência de 1 bilhão de dólares para a equipe de engenharia do Exército dos Estados Unidos como parte de seu financiamento do muro na fronteira com o México. O valor é a primeira parcela desembolsada pelo governo federal desde que o presidente Donald Trump declarou estado de emergência nacional, no dia 15 de fevereiro, para tornar a obra possível. Com base nas regras do estado de emergência, o muro será construído com fundos militares, driblando a oposição do Partido Democrata à previsão de receita orçamentária específica para a obra. Trump havia requisitado 8,6 bilhões de dólares para a construção, uma de suas principais promessas da campanha eleitoral de 2016. A expectativa é que este primeiro repasse seja suficiente para isolar 91 quilômetros da fronteira americana com o México.

Príncipe Charles em Cuba

O príncipe herdeiro da monarquia britânica, Charles, e sua esposa, Camilla, se encontraram com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, em uma viagem que deve durar três dias. Esta é a primeira visita oficial de membros da realeza britânica à ilha caribenha, realizada apesar de o atual governo dos Estados Unidos, um dos maiores aliados do Reino Unido, ter retomado a política de isolamento do regime comunista. O encontro no Palácio Presidencial da Revolução coroou o primeiro dia completo do casal em Havana, durante o qual passearam pelo centro colonial da cidade, inauguraram uma estátua do dramaturgo britânico Shakespeare e visitaram o estúdio de dança de Carlos Acosta, ex-astro do Royal Ballet, de Londres. A excursão de três dias tem o objetivo de fortalecer os laços britânico-cubanos e deriva da normalização mais ampla das relações da ilha com o Ocidente.