Lula tem pena reduzida

Por unanimidade, os ministros da quinta turma do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) decidiram nesta terça-feira, 23, manter a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e reduzir sua pena de 12 anos e 1 mês de prisão para 8 anos 10 meses e 20 dias. Com isso, o petista poderá ter direito ao regime semiaberto ou à prisão domiciliar ainda este ano. Lula está preso na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba desde abril do ano passado, condenado no caso do triplex do Guarujá, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No final de setembro, com a redução da pena, o ex-presidente completará um sexto de pena cumprida e poderá solicitar uma mudança para o regime semiaberto. As chances de Lula deixar a prisão em setembro estão condicionadas, no entanto, ao julgamento do caso do sítio de Atibaia, pelo qual foi condenado em fevereiro a 12 anos e 11 meses de prisão.

CCJ referenda Previdência

A reforma da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro teve sua admissibilidade aprovada na Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, na noite desta terça-feira (23), por 48 votos a favor e 18 contra. A sessão tumultuada em que foi votado o relatório do deputado Marcelo Freitas (PSL-MG), com parecer favorável à proposta, foi marcada por questionamentos e requerimentos da oposição. No total, a sessão durou 9 horas (começou por volta das 15 horas e só foi concluída por volta das 23h50). A proposta estava na CCJ há 62 dias.

Bolsonaro nomeia ex-ministro de Dilma para embaixada

O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Senado Federal, para apreciação, o nome do diplomata António de Aguiar Patriota para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Árabe do Egito e, cumulativamente, no Estado da Eritreia. A indicação consta de mensagem publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta Terça-feira, 23. Antonio Patriota já foi ministro das Relações Exteriores, na gestão de Dilma Rousseff, de 2011 a agosto de 2013, quando deixou o cargo depois do episódio envolvendo a fuga do senador boliviano Roger Pinto Molina para o Brasil. Patriota também já foi representante permanente do Brasil na Organização das Nações Unidas (ONU) e embaixador nos Estados Unidos. Ele ainda serviu na Delegação Permanente do Brasil em Genebra (Suíça) e nas embaixadas em Caracas (Venezuela) e em Pequim (China). Hoje, é embaixador em Roma (Itália).

Twitter fecha primeiro tri no azul

O Twitter apresentou lucro líquido de cerca de 190 milhões de dólares no primeiro trimestre deste ano, o equivalente a uma alta de 212,8% em relação ao mesmo período de 2018, quando o ganho líquido foi de quase 61 milhões. Com ajustes, o lucro líquido da rede social entre janeiro e março deste ano foi de 288 de dólares, superando as estimativas de analistas ouvidos pela FactSet, que projetavam ganho líquido ajustado de 0,15 dólar por ação. A receita do Twitter, por sua vez, registrou avanço de 18% no primeiro trimestre deste ano na comparação com o mesmo período de 2018, indo a 786 milhões de dólares. O número ficou acima do esperado pela própria empresa, que previa receita entre 715 milhões e 775 milhões de dólares. Grande parte dos resultados acima do esperado veio da receita nos Estados Unidos, que aumentou 25%. A receita fora do país, por sua vez, cresceu 11%.

“Não existe estatal eficiente”

Não existe uma estatal que seja eficiente, segundo o Secretário Especial de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia, Salim Mattar: “Se é eficiente, não precisa de monopólio. Se precisa de monopólio, não é eficiente”, afirmou nesta terça-feira, 23, no evento Itaú Macro Vision, realizado em São Paulo. A meta do secretário para o ano é concluir privatizações no valor de 20 bilhões de dólares. Desses, já foram arrecadados 60%, ou 12,1 bilhões de dólares em privatizações, concessões e desinvestimentos. O secretário entende, no entanto, que, agora, o foco do governo é a aprovação da reforma da Previdência, e não as privatizações. Depois, segundo ele, vem a cessão onerosa, e em terceiro lugar, a capitalização da Eletrobras.

Kim na Rússia

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, mostrou-se nesta quarta-feira (24), estar “feliz” em sua chegada à Rússia, e afirmou que esta, sua primeira visita, não será a última: “é apenas o primeiro passo”. “Estou feliz por estar em solo russo”, disse Kim, pouco depois de cruzar de trem a fronteira russo-norte-coreana, citado pela assessoria de imprensa do governo de Krai do Litoral, na Rússia. O trem blindado do líder norte-coreano chegou às 10h30 (hora local) à estação de Khasan, onde foi recebido pelo vice-ministro das Relações Exteriores russo, Igor Morgulov, e outras autoridades, entre elas o ministro do Desenvolvimento do Extremo Oriente, Aleksandr Kozlov.

Arábia Saudita executa 37 presos

Nesta terça-feira, 23, a Arábia Saudita executou 37 homens condenados por crimes de terrorismo em Riad, nas cidades sagradas de Meca e Medina e nas províncias de Qassim e do Leste. Um dos condenados foi morto crucificado, enquanto os outros 36 morreram decapitados, por golpe de cimitarra ou fuzilamento. Em nota, o Ministério do Interior do país atribui a todos os homens executados a responsabilidade por ataques com explosivos a instalações de segurança e a cooperação com “organizações inimigas”. Desde o início deste ano, pelo menos 100 pessoas foram executadas na Arábia Saudita. O país, que aplica a pena capital aos condenados por terrorismo, homicídio, estupro, roubo armado e tráfico de drogas, está entre os que mais usam essa punição e é apontado por organizações internacionais como um dos mais distanciados do conceito de direitos humanos.

Estado Islâmico assume atentados do Sri Lanka

O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu responsabilidade pelo ataque a bombas no Sri Lanka que matou mais de 320 pessoas no domingo de Páscoa, de acordo com a agência de notícias Amaq. Em vídeo, o grupo listou os nomes de seus “combatentes” que seriam responsáveis pelas explosões. Essa não seria a primeira vez que o EI alega falsamente autoria de um ataque, mas especialistas veem similaridades entre as explosões de domingo e outros ataques do grupo. Ao mesmo tempo, foi divulgado que o serviço de inteligência da Índia havia alertado o governo do Sri Lanka no sábado à noite sobre um potencial ataque suicida contra igrejas. Com as duas novas informações, aumenta a pressão sobre as autoridades do país para concluir as investigações e dar uma resposta ao povo.