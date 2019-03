CCJ decide por sessão extraordinária para votar convocação de Guedes

Brasília – O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, Felipe Francischini (PSL-PR), decidiu encerrar sessão em que estava prevista audiência pública sobre a reforma da Previdência nesta terça-feira, sem ouvir o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho.

Marinho foi ao colegiado para substituir o convidado original, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que cancelou o compromisso por conta da indefinição no colegiado do nome do relator da reforma da Previdência.

Francischini anunciou ainda a abertura de sessão extraordinária às 16h, na qual será votado requerimento de convocação a Guedes.

(Por Marcela Ayres)