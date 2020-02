Número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil cai de 13 para 11

São Paulo – O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira (05) que o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil caiu de 13 para 11 de ontem para hoje.

De acordo com o boletim, o Rio Grande do Sul lidera o número de casos investigados, com cinco pessoas em isolamento, e São Paulo vem em seguida com quatro suspeitas de infecção.

O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, confirmou que 21 casos em território brasileiro foram analisados e totalmente descartados. Nenhum caso foi confirmado até agora no país.

“Os números demonstram claramente que o foco da transmissão é local, e está bastante concentrado na China, na região de Hubei. 99% dos casos estão lá”, disse Julia Croda, diretora do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis.

No início da tarde de hoje, dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) deixaram o país para buscar 34 brasileiros que estão em Wuhan, cidade epicentro da epidemia. A chegada à China está prevista para o fim da quinta-feira (6) e o desembarque no Brasil no sábado (8).

Após o retorno, os brasileiros e tripulantes das aeronaves ficarão de quarentena por 18 dias em uma base militar em Anápolis, Goiás.

Na noite desta terça-feira (03), a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei enviado pelo governo federal que estabelece normas para a quarentena de pessoas que possam estar infectadas.

O texto, já enviado ao Senado, prevê isolamento, quarentena e fechamento de portos, rodovias e aeroportos para entrada e saída do país. As medidas podem ser adotadas enquanto perdurar a emergência de saúde pública declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) devido ao vírus.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, voltou a afirmar que deve mandar ao Congresso até o início da próxima semana, um texto mais abrangente, com regras gerais para casos do tipo.

“Estamos hoje sem casos confirmados de coronavírus dentro do país, todos os [casos] suspeitos foram descartados, mas isso não impede que, mais para a frente, tenhamos um. Esperamos que não”, disse Mandetta.