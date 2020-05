Brasil tem 844 mortes por covid-19 em 24h e supera os 200 mil infectados

Gilson Garrett Jr., com Estadão Conteúdo

O Brasil tem 202.918 casos confirmados e 13.993 mortes por coronavírus, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira, 14. Em 24 horas foi registrado o maior aumento no número de testes positivos até o momento, com 13.994 pessoas contaminadas. No mesmo período, foram mais 884 vítimas, a segunda maior alta desde o início da pandemia.

O país está muito próximo de superar os números da pandemia na Itália, que registra mais de 223 mil pessoas com a covid-19, segundo levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. O Brasil ocupa a sexta posição entre os mais afetados pela doença.

São Paulo, o estado mais atingido pelo coronavírus, tem 54.286 pessoas infectadas e 4.315 óbitos. Em 24 horas foram mais 197 mortes e 3.189 casos.

O Rio de Janeiro também registrou 197 vítimas em um dia. Segundo o balanço do Ministério da Saúde, o estado tem um total de 19.467 infectados e 2.247 mortes.

Segundo afirmou o secretário substituto de vigilância em saúde, Eduardo Macário, nesta quinta-feira, 14, atualmente 65% das pessoas que foram a óbito no Brasil apresentavam fatores de risco, ou seja, tinham comorbidades, como cardiopatia, hipertensão e obesidade. Do total de mortes, 31% também estão abaixo dos 60 anos.

Ele disse, ainda, que as estratégias de combate à doença devem ser cada vez mais rígidas, uma vez que “não há nenhuma perspectiva de estabilização ou diminuição” nos casos e mortes da covid-19.

Mundo: mortes passam de 300 mil

Os mortos pela covid-19 em todo o mundo são agora mais de 300 mil, de acordo com compilação de dados feita pela Universidade Johns Hopkins. Às 19 horas (de Brasília) desta quinta-feira, 14, a plataforma contava 301.370 óbitos em decorrência da doença causada pelo coronavírus.

O ranking da instituição coloca os Estados Unidos como país que concentra o maior número de mortos: são 85.581 desde o começo da pandemia. Na contagem da universidade americana, o país tem mais de 1,4 milhão de infectados.

Globalmente, 4,4 milhões de pessoas já testaram positivo para a covid-19.