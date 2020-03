Casos de coronavírus no Distrito Federal dobram em um dia

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, afirmou que há pelo menos 87 casos do novo coronavírus confirmados na unidade da Federação. Outros 15 exames aguardam contraprova. Caso se confirmem, o número de pessoas com covid-19 no DF pode chegar a 102 nesta sexta-feira, 20.

Na quinta-feira, de acordo com o último levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde, havia 42 casos confirmados no DF.

Diante dos novos casos, o governo do Distrito Federal determinou o fechamento de praticamente todo o comércio a partir desta sexta por causa da pandemia do novo coronavírus.

Os únicos estabelecimentos que poderão seguir com as portas abertas são clínicas médicas, laboratórios, farmácias, supermercados, padarias, serviços de delivery, lojas de materiais de construção e produtos para casa e postos de combustíveis.

Mortes

A cidade de São Paulo registrou mais uma morte pelo novo coronavírus. O paciente estava internado no hospital Santa Catarina. A vítima, de 70 anos, tinha doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes e hipertensão.

Ele morreu no fim da tarde da quinta-feira, 19, e o resultado positivo do exame para coronavírus saiu na manhã desta sexta-feira, 20.

A Secretaria de Estado da Saúde ainda não incluiu o óbito no balanço oficial. Com mais uma morte, o número de vítimas fatais no Estado iria a seis.

O idoso estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Catarina desde a última terça-feira. A instituição informou que notificou o caso como suspeito ao Ministério da Saúde e às vigilâncias epidemiológicas local, municipal e estadual.

Procurada para falar sobre esse óbito, a Secretaria Estadual da Saúde se limitou a dizer que, se houver confirmação, o fato será informado no boletim diário.

Até o começo da tarde desta sexta-feira, de acordo com o governo do Estado em coletiva, SP tinha cinco mortes por coronavírus.

Há 24 pacientes em estado grave, internados em UTI, todos em hospitais privados. A relação de casos suspeitos da doença chegou a 7.669.