Caso se candidate, Meirelles quer dar continuidade a atual gestão

Brasília – Num momento em que o posto de candidato do governo à Presidência da República ainda está sob disputa, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta terça-feira, 27, que, se concorrer ao Planalto, seu programa de governo será pautado por “continuidade”.

“Evidentemente o projeto na Presidência seria dar continuidade a tudo o que está sendo feito no Brasil”, afirmou, citado reformas aprovadas no atual governo, como a do Ensino Médio e o teto de gastos.

Em entrevista à Rádio FM Capital Campo Grande, o ministro voltou a dizer que tomará a decisão sobre continuar na Fazenda ou concorrer à Presidência até o dia 7 de abril, data legal para que os candidatos se desincompatibilizem de cargos públicos. Ele já havia dito isso em outras entrevistas, inclusive a uma concedida à Rádio Globo nesta terça, também de Campo Grande

O ministro afirmou que há uma série de fatores a serem considerados por ele para tomar a decisão sobre a candidatura à Presidência. “Vamos analisar a possibilidade de continuar colaborando no futuro nos candidatando a presidente da República”, disse.