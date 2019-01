Caso Flávio acabará lua de mel do mercado com o governo?

As investigações sobre movimentações financeiras atípicas do senador eleito pelo Rio de Janeiro Flávio Bolsonaro (PSL) e seu ex-assessor Fabrício Queiroz esfriarão a lua de mel do mercado financeiro com o novo governo? O receio de analistas e investidores é que os desdobramentos dos inquéritos tornem mais difícil a aprovação da reforma da Previdência. Desde o dia primeiro de janeiro o índice Ibovespa valorizou 5,5%.

O valor transacionado em uma das contas Queiroz, ao longo de três anos, pode ter sido de R$ 7 milhões, de acordo com o jornal O Globo com informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). O órgão vinculado ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública identificou que, além dos 1,2 milhão de reais movimentados entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017, outros 5,8 milhões passaram pela conta do ex-motorista entre 2014 e 2015. Nesse período, Queiroz trabalhava no gabinete de Flávio Bolsonaro (na época, deputado estadual) e recebia 23.000 reais.

“A dúvida é saber se o Jair Bolsonaro conseguirá se desvencilhar do filho. Ainda não é uma crise do governo, mas pode vir a ser”, diz o cientista político Sérgio Praça, professor da FGV e colunista de EXAME. Segundo a Folha, o PT já articula a criação de uma CPI para aumentar a pressão política sobre o caso. O vice e atual presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse ontem que o caso “não tem nada a ver” com o governo.

Flávio Bolsonaro também aparece em um relatório do Coaf por ter pago um título bancário de quase 1,02 milhão de reais, emitido pela Caixa Econômica Federal, sem indicar o favorecido, de acordo com reportagem da TV Globo, no sábado. A notícia veio um dia depois de outros trechos do relatório virem a público, mostrando que o senador eleito recebeu 48 depósitos em dinheiro, totalizando 96.000 reais entre junho e julho de 2017. Os depósitos foram feitos em uma mesma agência bancária na Assembleia do Rio de Janeiro. De acordo com reportagem do Jornal Nacional, o Ministério Público do Rio pediu o levantamento ao Coaf por suspeitar de que servidores repassavam para os políticos parte de seus salários.

Em entrevistas concedidas ontem à Record e à Rede TV, Flávio afirmou que a compra de um apartamento é a explicação para as movimentações “atípicas em suas contas”, incluindo os depósitos de 2 mil reais que ele teria feito para si próprio. Na quinta-feira (17), Flávio Bolsonaro obteve a suspensão da investigação sobre as movimentações financeiras de Queiroz no Supremo Tribunal Federal (STF). À Record TV, Flávio Bolsonaro disse que é contra o foro privilegiado, mas que escolheu ser julgado no Supremo.