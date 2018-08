Caso de estupro assusta estudantes da zona sul de São Paulo

Da Redação com Estadão Conteúdo

Por Da Redação com Estadão Conteúdo

Mensagens em redes sociais de duas tentativas de estupro na região das estações Vila Mariana e Ana Rosa do Metrô, zona sul da capital, estão assustando alunos de escolas dos bairros.

Um caso de estupro foi confirmado na estação Sacomã na última quarta-feira. De acordo com o G1, a vítima estava a caminho da faculdade quando foi abordada por um rapaz que pediu informações na fila da bilheteria. Minutos depois, a jovem de 18 anos foi atacada pelo rapaz na plataforma do metrô.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi registrado na 2ª Delegacia da Mulher (DDM).

As publicações em redes sociais que viralizaram alertam para segurança das mulheres que passam pelo bairro. “Estão puxando as meninas pra dentro dos veículos na entrada e saída do Metrô, entre as estações Vila Mariana e Ana Rosa, olho aberto e façam escândalo, gritem fogo, qualquer coisa”, publicou uma jovem.

Os relatos começaram circular nas redes sociais no sábado, 18, quando uma jovem teria sido sequestrada e violentada antes de ir à aula do Curso Poliedro. Na segunda-feira, 20, outro caso teria acontecido com uma estudante da Faculdade ESPM.

Em nota, o Metrô confirmou que na manhã do último sábado, uma jovem foi deixada na entrada da estação Vila Mariana alegando ter sido vítima de estupro.

A Companhia afirmou que a jovem foi atendida pelos funcionários do Metrô e levada para casa dos pais. Ela recusou encaminhamento hospitalar e não quis registrar boletim de ocorrência. Apesar dos rumores do crime, não há indícios que alunas de instituições de ensino da região tenham sido violentada.

A ESPM afirmou não ter nenhum caso de estupro com alunas da faculdade. Diante dos rumores, a instituição aproveitou para enviar um comunicado aos estudantes e funcionários sobre a existência de vans que fazem transporte das estações do metrô para as escolas e vice-versa.

O Curso Poliedro informou que lamenta o ocorrido e que a jovem socorrida pelos funcionários do metrô não é aluna da instituição e que não há registro de violência com estudantes do curso.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que nenhum caso na região foi registrado no período pela Polícia Militar e nem pela Polícia Civil.