Cartaz do PSDB com brasileiros usa foto da cantora americana Selena Gomez

São Paulo – A famosa cantora Selena Gomez é brasileira? De acordo com o PSDB de Sergipe, sim.

A imagem da celebridade americana aparece em um anúncio do diretório sergipano do partido, onde um mosaico com vários rostos compõem o mapa do estado ao lado do logo do PSDB, do tucano e do número 45.

Ali só deveriam aparecer, em tese, sergipanos – ou, pelo menos, brasileiros de outros estados.

Mas o criador da arte do cartaz acabou incluindo a imagem de Gomez, que tem 141 milhões de seguidores no Instagram e é uma das celebridades mundiais mais famosas da atualidade.

A cientista social brasileira Nátaly Neri também teve sua imagem indevidamente usada na peça. Ela confirmou que foi pega totalmente de surpresa, após um seguidor a avisá-la pelo Twitter.

O PSDB de Sergipe disse, em nota oficial, que a peça não é propaganda eleitoral e estava afixada dentro da sede do diretório estadual do partido. Uma empresa foi contratada para criar a peça.

“O PSDB Sergipe reconhece o erro cometido, já retirou o painel e pede desculpa às pessoas que se sentiram ofendidas. Não houve má fé na utilização destas imagens”, diz a nota.

Oh @natalyneri, ainda bem que tu tá com cara de “o que to fazendo aqui” 🤣🤣 https://t.co/RlMZBxssOO — Gabi Oliveira (@depretas) August 25, 2018