O Produto Interno Bruto do Japão teve sua pior queda em quase seis anos no quarto trimestre de 2019, recuando 6,3% na comparação com o mesmo período de 2018, conforme boletim nesta segunda-feira, 17. A expectativa do mercado era de baixa de 3,7%. Os números dizem respeito ao período entre outubro e dezembro, quando a economia ainda não havia sido afetada pela epidemia de coronavírus. Um dos maiores responsáveis pela queda foi o consumo interno, que caiu quase 3%. Para o futuro, as perspectivas japonesas seguem pouco animadoras em meio à epidemia de coronavírus, cujo principal sinal no país vem do navio Diamond Princess, atracado no porto de Yokohama com 356 casos de coronavírus confirmados em meio aos cerca de 3.500 passageiros. O Japão sedia neste anos os Jogos Olímpicos em Tóquio, e aposta nos jogos para alavancar a economia — se o coronavírus não atrapalhar.

O governo dos Estados Unidos retirou na noite deste domingo os cerca de 400 cidadãos estadunidenses que estavam à bordo do navio Diamond Princess. Dos estadunidenses, 14 testaram positivo para o vírus e foram isolados dos demais passageiros.

O Grupo Carrefour Brasil anunciou neste domingo, 16, a aquisição de até 30 lojas da rede Makro, pelo valor de 1,95 bilhão de reais. O negócio ainda precisa ser aprovado pelo Cade, órgão de defesa da concorrência. Dos 30 pontos comerciais, 22 são propriedade integral do Makro e oito são alugados, localizados em 17 estados do país. O movimento é parte da estratégia de acelerar a expansão do Atacadão, marca de atacarejo do Carrefour e cujo formato de vendas em larga escala e com promoções ganhou tração na crise brasileira. A bandeira das lojas será convertida de Makro para Atacadão ao longo do ano. O Carrefour afirmou em comunicado que a aquisição permitirá ao Atacadão expandir sua presença no estado do Rio de Janeiro (7 lojas) e na região Nordeste (8 lojas). Em 2019, o Carrefour Brasil atingiu vendas brutas de 62 bilhões de reais – 42 bilhões de reais apenas pela marca Atacadão.

A cervejaria Heineken anunciou no sábado, 15, um recall voluntário para garrafas da cerveja long neck 330ml depois de identificar uma alteração na embalagem da bebida. A empresa constatou que algumas garrafas de lotes específicos podem soltar lascas de vidro do bocal no momento da abertura, podendo causar lesões ou a ingestão por acidente de pedaços do material. Segundo a cervejaria, a alteração ocorre em apenas 0,3% das embalagens dos lotes em questão e não impactarão as vendas da Heineken. O caso acontece às vésperas do carnaval, uma das datas mais importantes do ano para as cervejarias.

GM fecha fábricas em Austrália e Nova Zelândia

Como parte de um plano de reestruturação, a montadora General Motors anunciou que fechará suas fábricas na Austrália e na Nova Zelândia, enquanto uma planta na Tailândia será vendida. O fechamento das operações acarretará em custo de 1,1 bilhão de dólares e mais de 600 funcionários serão demitidos, além de outros 1.500 afetados com a venda na Tailândia. O movimento faz com que a empresa pare sua expansão no Sudeste Asiático e foque nas operações onde é lucrativa, como Estados Unidos, América Latina, China e Coreia do Sul. Nesta semana, a GM afirmou que a reestruturação levaria a melhoria de 2 bilhões de dólares nos ganhos em dois anos.