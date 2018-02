Carnaval de rua terá 44 blocos hoje em SP; veja a programação

O carnaval de rua de São Paulo começa hoje (10) com 44 blocos desfilando em vários pontos da cidade. Um dos maiores é o Agrada Gregos, que espera atrair, a partir das 13h, 100 mil pessoas para o Obelisco do Ibirapuera com sua proposta de promoção da liberdade, igualdade, respeito ao próximo e amor.

Às 14h, será a vez do Bloco 77 – Os Originais do Punk, que apresenta os clássicos do punk rock nacional em ritmo de marchinha. A estimativa é de que o Bloco 77 reúna entre 2 mil e 5 mil pessoas em Pinheiros. Na Praça da República, a folia fica por conta do DJ CIA, criador do bloco Beat Loko, que pretende atrair de 20 mil a 50 mil foliões para ouvir hip hop e rap nacional no carnaval.

No Palco do Anhangabaú, o show fica por conta do cantor, compositor, ator e roteirista Johnny Hooker.

À noite, no Sambódromo do Anhembi, desfilam mais sete escolas de samba do Grupo Especial. A noite reúne as duas grandes campeãs deste século: a Mocidade Alegre, que conquistou 10 campeonatos no carnaval paulistano, cinco deles nos últimos dez anos, e será a terceira a desfilar, e, na sequência, a Vai-Vai, maior vencedora de São Paulo, com 15 títulos.

Veja as atrações deste sábado:

11h às 23h: Johnny Hooker, entre outros – Palco do Anhangabaú – Viaduto do Chá, 10

8h: Confraria do Pasmado – Pasmadinho – Rua Padre Carvalho (Pinheiros)

10h: Bloco Beat Loko – Praça da República – entre as Ruas 7 de Abril e Barão de Itapetininga (centro)

12h: Bloco Tarado ni Você – Avenida São João com Avenida Ipiranga, em frente ao Bar Brahma (centro)

12h: Bloco Que Casar Que Nada – Rua Fradique Coutinho 986 (Pinheiros)

12h: Bloco Amoribunda – Avenida Engenheiro Luiz Gomes Cardim Sangirardi (Vila Mariana)

12h: Bloco Dixcontração – Praça Dom Orione (Bela Vista)

13h: Agrada Gregos – Obelisco do Ibirapuera – Praça Escoteiro Aldo Chioratto,100 (Parque do Ibirapuera)

13h: Bloco do Vale – Rua Augusta (Consolação)

13h: Associação Recreativa e Cultura Bloco Carnavalesco Samba da Zimba – Rua José Bento Cotolengo (Jardim Universitário)

14h: Bloco 77 – Os originais do punk – Rua Simão Álvares, 590 (Pinheiros)

14h: Bloco Bastardo – Rua João Moura, 727 (Pinheiros)

14h: Bloco Bollywood – Rua Augusta (Cerqueira César)

14h: Facu Folia – Rua Augusta entre a Rua Marias Aires e Rua Fernando de Albuquerque (Jardim Paulista)

14h: Gaymada São Paulo – Largo da Batata (Pinheiros)

14h: Moocalor, Meô! – Rua Catarina Braida, 100 (Mooca)

14h: Tekno Block – Praça Manoel da Nóbrega (República)

14h: Bloco Cacique Jaraguá – Rua Fidalga, 800 (Vila Madalena)

14h: Bloco Caneco do Júlio – Esquenta que Eu Refresco – Rua Sérgio Cardoso, 288 (Vila Santo Estéfano)

14h: Bloco Carnavalesco João Capota na Alves – Rua Artur de Azevedo, 132 (Pinheiros)

14h: Bloco do Beco – Rua Salgueiro do Campo (Jardim Ibirapuera)

14h: Bloco Ex Folei – Rua Augusta (Consolação)

14h: Bloco Jegue Elétrico – Rua Lisboa, 589 (Pinheiros)

15h: Bloco do Adorno – Praça Cornélia (Lapa)

15h: Bloco Quero morrer amigo do Metalikha -Metalizando o Carnaval – Praça Dom José Gaspar (República)

15h: Bloco Ritaleena – Rua dos Sorocabanos (Ipiranga)

15h: Bloco Sambarelove – Avenida Engenheiro Caetano Alvares (Mandaqui)

15h: Bloco Preto Zumbido Afropercussivo – Rua Dom José de Barros esquina com a Avenida São João (centro)

15h: Brega Bloco – Rua Treze de Maio nº176 (Bela Vista)

15h: Vem pro Trem das Onze – Rua Irmã Emerenciana (Jaçanã)

15h: Cordão Cecília – Rua Vitorino Carmilo (Santa Cecília)

15h30: Bloco Vai Quem Qué – Praça Padre Septimo Ramos Arante, Largo da Batata em frente à igreja (Pinheiros)

16h: Bloco dos Zattrevidos – Rua Jenny Bonilha Costivelli, 21 (Vila Zatt)

16h: Bloco Minhoqueens – Praça da República, entre as Ruas 7 de Abril e Barão de Itapetininga (Centro)

16h: Grêmio Recreativo Unidos da Vila Cavaton – Rua Armando Guzzi, 106 (Freguesia do Ó)

16h: Siga la Pelota – Rua Aimberê, 171 (Perdizes)

16h: Cordão Carnavalesco Corpo Fechado – Praça Iocinore Hatanaka (Vila Medeiros)

16h: 7º Carnacol Folia – Rua Jackson Pollock e Praça da Colônia (Colônia Paulista)

17h: Perom é Festa – Largo do Arouche (centro)

17h: Saci da Bixiga – Rua São Domingos (Casa Verde)

17h: Bloco Animalia – Coreto da Praça Antônio Prado (República)

17h: Me Ocupa que Sou da Rua – Praça do Patriarca (centro)

17h: Unidos do BPM – Praça da Sé (Consolação)

18h: Bloco Lira da Vila – Praça Rotary – Rua Major Sertório (Vila Buarque)

18h: Bloco dos Solteiros – Juliano Paiva – Praça Magíster Leoninos (Vila Remo)

Desfile das escolas de samba do Grupo Especial (Sambódromo do Anhembi):

22h30: X-9 Paulistana

23h35: Império de Casa Verde

0h40: Mocidade Alegre

1h45: Vai-Vai

2h50: Gaviões da Fiel

3h55: Dragões da Real

5h: Unidos de Vila Maria

