Carnaval 2019: capital paulista tem 48 blocos de rua neste sábado

O feriado prolongado de carnaval começa hoje (2) levando para as ruas da capital paulista 48 blocos espalhados por todas as regiões. A maior concentração ocorrerá no Centro, com o tradicional Tarado ni você, que se concentra às 11h na Avenida Ipiranga com a Avenida São João, com o tema Gente É pra Brilhar, inspirado em Caetano Veloso. O público estimado é de 100 mil foliões. Na Rua Augusta, às 10h, o Bollywood faz uma fusão entre as culturas populares brasileira e indiana, com danças bhangra e tambores indianos.

No bairro de Pinheiros, zona oeste, a Confraria do Pasmado – Pasmadinho se concentra às 10h, na Rua dos Pinheiros, celebrando a CarnalCracia, palavra que, na definição dos fundadores, reúne os valores que o bloco pretende festejar na folia, como a tolerância, a liberdade e o respeito. Com sua bateria de 100 pessoas, foi criado em 2003 e é conhecido pelo repertório variado e pela energia da Bateria Impermeável. Para esse desfile são esperadas de 5 mil a 10 mil pessoas.

Às 11h o Bloco Du Brasil com Carlinhos Brown caminha da Avenida Brigadeiro Faria Lima até o Largo da Batata, levando os 20 mil carnavalescos esperados a dançar o axé baiano. Em Perdizes, o Siga La Pelota, começa às 14h, com a proposta de transformar a capital em litoral, ao som de brasilidades como Mutantes, Tchakabum, Tim Maia e Olodum.

Para as crianças da Freguesia do Ó, o Urubózinho sai do Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, às 9h, para uma volta de 15 minutos em torno da igreja, com expectativa de público de 2 a 5 mil pessoas. Em seguida, ao meio dia, sai o Urubó, criado em 2010 por jovens moradores do bairro da zona norte para resgatar as marchinhas de carnaval. A folia, que mistura Urubus com Ó’s, atrai 5 mil pessoas de todas as idades.