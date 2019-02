Carlos Bolsonaro sobre mulher espancada: “Arma de fogo legal resolveria”

São Paulo – O vereador Carlos Bolsonaro (PSC) comentou nesta terça-feira, 19, o caso da empresária espancada durante quatro horas no Rio de Janeiro. “Se esta senhora tivesse como se defender, e fosse de sua vontade, uma arma de fogo legal resolveria justamente este absurdo”, escreveu o filho do presidente Jair Bolsonaro (PSL) em postagem no Twitter.

No fim de semana, a empresária Elaine Caparróz, de 55 anos, foi espancada por Vinícius Batista Serra, de 27 anos, que está em prisão preventiva. As agressões teriam começado enquanto ela dormia e somente cessaram após a intervenção de vizinhos. O caso ocorreu dentro do apartamento de Elaine, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Ela está internada na UTI.

Se esta senhora tivesse como se defender, e fosse de sua vontade, uma arma de fogo legal resolveria justamente este absurdo. Imagine as sequelas eternas deixadas por esse covarde? A defesa pessoal dentro de sua casa têm que ser prioridade urgente do Congresso Nacional. pic.twitter.com/DaIWrlvqlg — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) February 19, 2019

Na postagem, Carlos Bolsonaro declara, ainda, que “a defesa pessoal dentro de sua casa” precisaria ser “prioridade urgente do Congresso Nacional”. Em janeiro, um decreto presidencial flexibilizou a posse de armas no País. Ainda há, contudo, discussões sobre a ampliação do porte de arma.

Em janeiro, um levantamento do jornal O Estado de S. Paulo apontou que o índice de mulheres mortas a tiros dentro de casa é quase o triplo do registrado em relação ao sexo masculino.

Com base em dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde, o balanço mostra que, das 2.796 mulheres foram mortas por arma de fogo em 2017, 25% foram vitimadas em domicílio.