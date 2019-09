Carlos Bolsonaro diz que Brasil não mudará por “vias democráticas”

O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) disse, nesta segunda-feira, (9), que por vias democráticas não as mudanças desejadas no país. A postagem foi feita no Twitter do filho do presidente Jair Bolsonaro e foi duramente criticada por internautas e ativistas.

“Por vias democráticas a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos… e se isso acontecer. Só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo e os que sempre nos dominaram continuam nos dominando de jeitos diferentes!”

Por vias democráticas a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos… e se isso acontecer. Só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo e os que sempre nos dominaram continuam nos dominando de jeitos diferentes! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) September 9, 2019

Essa não é a primeira vez que a família Bolsonaro tece declarações do tipo. No ano passado, durante as eleições, Carlos se envolveu em diversas polêmicas, já que cuidava das estratégias das redes sociais do pai.

No Twitter, entidades e políticos se posicionaram contra a declaração do vereador. “Figuras autoritárias insistem em transformações que não sejam pelas vias democráticas”, escreveu o PSDB em rede social.

Sâmia Bonfim, do PSOL, chamou a declaração de Carlos de discurso “golpista e autoritário”.

Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, declarou publicamente sua descrença nas vias democráticas para a "transformação que o Brasil quer". É um discurso golpista e autoritário. É um inequívoco ataque à democracia. É um grito por ditadura? Urge unidade democrática. — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) September 10, 2019

Em entrevista à Folha de S.Paulo, Felipe Cruz, presidente nacional da OAB disse que “Não há como aceitar uma família de ditadores”.