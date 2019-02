Carlos Bolsonaro diz estar sendo “atacado por dizer a verdade”

São Paulo — O vereador Carlos Bolsonaro usou o Twitter para responder às críticas que estaria recebendo por “ter dito a verdade”. “Por que focam as baterias para me atacar se simplesmente disse a verdade? Se respondo sou isso, se me calo sou aquilo”, escreveu.

Faço uma pergunta para simples reflexão: por que focam as baterias para me atacar se simplesmente disse a verdade? Se respondo sou isso, se me calo sou aquilo. Não se deixem levar por quem sempre escravizou suas mentes. Estão desesperados pois não tem mais o que é dos senhores! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) February 14, 2019

Carlos está no centro da crise recente criada em torno do ministro da Secretaria-Geral da Presidência Gustavo Bebianno. Nesta quarta-feira, 14, o filho do presidente Jair Bolsonaro (PSL) recorreu ao Twitter para desmentir uma informação de Bebianno dada ao O Globo de que o ministro teria conversado por três vezes com o presidente, ainda antes que este recebesse alta do hospital onde esteve internado até quarta.

Depois disso, Carlos ainda publicou um áudio do presidente, endereçado ao ministro, no qual Bolsonaro informa que não poderia conversar com Bebianno. A postagem foi compartilhada pelo presidente.