Chega a SP 725 mil testes e 18 milhões de máscaras contra covid-19

Uma carga com 725 mil exames para covid-19, encomendada da Coreia do Sul pelo Instituto Butantan, aterrissou em São Paulo na madrugada desta terça-feira, 14.

A aquisição será usada para reduzir a fila de espera de 15 mil exames para detecção de covid-19 no estado. O investimento do governo de São Paulo realizado nessa compra foi de 85 milhões de reais.

“No momento, estamos com dois mil testes por dia e com a chegada desses novos exames vamos ampliar para cinco mil testes ao dia”, diz Doria. A expectativa é chegar aos oito mil testes por dia, com novas aquisições que estão a caminho.

Segundo o Butantan, há outra carga, com mais 500 mil testes, que deve chegar até o fim do mês ao estado. A expectativa é que, ao todo, 1,3 milhão de exames cheguem a São Paulo para reduzir a subnotificação de casos de covid-19 no epicentro da doença no país.

De acordo com Dimas Covas, diretor do Instituto Butantã, essa carga de testes será suficiente para garantir exames em pacientes até julho. “No ponto de vista de insumos, estamos abastecidos. Agora, o próximo passo é fazer a rede funcionar a plena velocidade”, afirma.

O teste é do tipo RT-PCR (Transcrição Reversa Seguida de Reação em Cadeia da Polimerase, na sigla em inglês), que confirma se o RNA presente na amostra é o do coronavírus.

A carga veio da Ásia em uma viagem de dois dias, que fez escala na Alemanha antes de aterrissar em São Paulo, de acordo com o aeroporto.

18 milhões de máscaras

O governador anunciou, ainda, a compra de 18 milhões de máscaras de proteção da China contra o novo coronavírus. Dessas, 15 milhões são cirúrgicas e 3 milhões N-95 para as Unidades de Terapia Intensiva.

O investimento foi de 63 milhões de reais. “Vamos continuar comprando máscaras e continuar usando as boas relações que cultivamos com a China. Até o dia 27 de abril poderemos anunciar um novo lote de máscaras”, diz Doria.

“Importamos esses produtos da Ásia para reforçar nossos estoques de EPIs, oferecendo materiais para que as equipes estejam protegidas, e testes para otimizar a liberação de resultados em SP”, diz o Secretário de Saúde, José Henrique Germann.