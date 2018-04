Caravana de Lula: foram tiros

A perícia nos ônibus da caravana do ex-presidente Lula confirmou, nesta quinta-feira, que duas perfurações encontradas foram resultados de tiros. Em caravana pelo estado do Paraná, dois ônibus que transportavam jornalistas e apoiadores de Lula foram alvejados a tiros. Os disparos foram relatados por integrantes da caravana do petista, e ninguém ficou ferido. Um disparo perfurou a lataria e outros dois atingiram os vidros. Além de tiros, a caravana de Lula recebeu ovadas, pedradas além de ter assistido a confrontos entre manifestantes anti-Lula e militantes petistas.

Às Sete – um guia rápido para começar seu dia

Leia também estas outras notícias da seção Às Sete e comece o dia bem informado:

Cabral: 22 vezes réu

O juiz federal Marcelo Bretas, responsável pela Operação Lava-Jato no Rio de Janeiro, aceitou mais uma denúncia contra Sérgio Cabral (MDB), tornando o ex-governador réu pela 22ª vez. Junto com ele, o ex-presidente da Fecomercio, Orlando Diniz, também se tornou réu no processo iniciado com a Operação Jabuti. Os dois são acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), a Fecomercio “valeu-se do esquema de lavagem de dinheiro” que desviou pelo menos 10 milhões de reais dos cofres públicos. Segundo a denúncia, desde 2003, Diniz contratou diversos funcionários fantasmas a pedido de Cabral “num esquema que movimentou quase 6 milhões de reais.” A decisão é da última terça-feira.

Venezuelanos Brasil adentro

O processo de interiorização de imigrantes venezuelanos que estão em Roraima para outros estados começou nesta quinta-feira 5. Até esta sexta-feira 6, 267 imigrantes serão transportados para São Paulo (SP) e Cuiabá (MT) por aviões da Força Aérea Brasileira (FAB). A iniciativa é do governo federal, com auxílio do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) e da Organização Internacional de Migração (OIM), ligadas à ONU. Na capital paulista, desembarcaram 116 imigrantes nesta quinta-feira. Amanhã, 69 venezuelanos serão acolhidos em abrigos na cidade de Cuiabá e outros 83, em São Paulo. Os imigrantes que aderiram, de forma voluntária, ao chamado processo de interiorização aceitaram deixar Roraima para buscar oportunidades em outras localidades. Antes do deslocamento, todos foram vacinados em relação a doenças, como sarampo e febre amarela, e passaram por regularização migratória junto à Polícia Federal — por meio de solicitação de refúgio ou de residência temporária. Também foi verificada a adequação do perfil dos abrigados à localidade de destino. A interiorização não terá custo para os venezuelanos. As viagens serão custeadas com os 190 milhões de reais liberados ao Ministério da Defesa por meio da Medida Provisória n0 823/2018, que trata da assistência emergencial e acolhimento humanitário das pessoas que deixaram a Venezuela.

Inflação avança para os de menor renda

A inflação das famílias de menor renda, entre um e 2,5 salários mínimos, avançou em março em relação a fevereiro, mas ainda assim ficou abaixo da taxa das famílias de maior renda. Segundo dados divulgados nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), o Índice de Preços ao Consumidor — Classe 1 (IPC-C1) de março apresentou variação de 0,08%, com alta de 0,09 ponto percentual acima da taxa apurada de fevereiro, quando o índice mostrou variação negativa (deflação) de -0,01%. Com o resultado, o indicador acumula alta de 0,57% no ano e 1,45% nos últimos 12 meses. O indicador, no entanto, ficou abaixo do índice que mede a inflação junto às famílias de maior renda. Segundo a FGV, em março o IPC-BR anotou variação de 0,17%. A taxa do indicador nos últimos 12 meses ficou em 2,76%, nível também acima do registrado pelo IPC-C1. A alta do IPC-C1 em março reflete a elevação de preços em cinco das oito classes de despesas componentes do índice, como vestuário (alta de 0,43% em março) e habitação (0,23%).

Guerra comercial afeta a América Latina

Analistas afirmam que a disputa comercial entre os Estados Unidos e a China deixou a América Latina numa situação complicada. De acordo com Margaret Myers, diretora do programa América Latina e o Mundo no Diálogo Interamericano, os EUA estão forçando os países da região a escolher entre eles e a China, e está colocando os países latino-americanos numa posição muito “desafiadora”. A China já é o principal parceiro comercial de países do continente sul-americano. Na quarta-feira, o governo chinês anunciou tarifas a produtos que os Estados Unidos mais importam, soja, aviões e carros, em retaliação às tarifas dos EUA sobre 50 bilhões de dólares em produtos chineses. A guinada dos países da América Latina para a China em busca de financiamento alarmou Washington, mesmo com mudanças em sua própria política para a região. A estratégia de segurança nacional, de dezembro de 2017, de Trump, diz que a China estava buscando “levar a região para dentro de sua órbita por meio de investimentos e empréstimos liderados pelo Estado”. David Malpass, subsecretário do Departamento do Tesouro dos EUA para assuntos internacionais, disse em uma conferência em Buenos Aires, em março, que o fato de a China sediar a reunião do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) do próximo ano “não serve aos interesses do hemisfério ocidental”.

Itália: nada resolvido

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, se reuniu, nesta quinta-feira, com líderes de partidos para tentar formar uma coalizão de governo. Mas, segundo seus assessores, o primeiro dia de tentativa foi um fracasso, uma vez que líderes partidários fizeram muitas exigências irreconciliáveis. As eleições nacionais do mês passado terminaram sem um governo formado, e agora o país tem o desafio de formar uma coalizão, antes que tenha de convocar novas eleições parlamentares. O chefe do partido de direita Liga, Matteo Salvini, afirmou que quer formar um governo estável com seus aliados de centro-direita, mas reconheceu que para isso acontecer terão de se alinhar ao Movimento 5 Estrelas (M5S), partido que conquistou mais cadeiras na eleição. Mas Silvio Berlusconi, líder do partido Força Itália, afirmou que não quer uma aliança com o M5S. O movimento também afirmou que não pretende formar uma aliança com o ex-primeiro-ministro italiano.

Mais um passo no Nafta?

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou, nesta quinta-feira, que as negociações entre seu país, os Estados Unidos e o México estão caminhando “de uma forma significante”. Segundo o líder canadense, as negociações do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta) estavam indo bem, e que uma boa notícia poderia ser anunciada em breve. Além dele, o governo do México afirmou que, se o progresso suficiente fosse feito, as três nações poderiam fazer um anúncio na Cúpula das Américas, que acontece na semana que vem. Um próximo anúncio também é o desejo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou desejar ter um novo acordo antes das eleições do México, marcadas para 10 de julho. Na sexta-feira, a ministra das Relações Exteriores do Canadá, Chrystia Freeland, vai se encontrar com o representante comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, e com o ministro da Economia do México, Ildefonso Guajardo, para discutir o acordo. Segundo o governo canadense, somente cinco de 30 capítulos do Tratado, estimado em mais de 1.2 trilhão de dólares, foram concluídos.

Coreia do Norte quer volta do Diálogo a Seis

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, afirmou ao líder chinês, Xi Jinping, que concorda em retomar o Diálogo a Seis, e tratar sobre o programa nuclear de seu país. Segundo informação publicada nesta quinta-feira pelo jornal japonês Nikkei, a afirmação teria sido feita durante a visita do líder norte-coreano à China, na semana passada. O Diálogo a Seis é um grupo estabelecido para o diálogo e resolução pacífica das preocupações relativas à segurança após o desenvolvimento do programa nuclear da Coreia do Norte. Os membros do grupo — Coreia do Sul, Coreia do Norte, Estados Unidos, China, Japão e Rússia — não se reúnem desde 2009. A Coreia do Norte tem mudado seu posicionamento diplomático desde o início deste ano. Após trocas de ameaças e sanções econômicas e diplomáticas impostas ao país, no ano passado, o líder norte-coreano tem se mostrado disposto a dialogar com aliados e rivais. Dentre os diálogos mais esperados está o com o governo dos Estados Unidos, previsto para maio.

Trump critica Washington Post e a Amazon

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o jornal The Washington Post de “principal lobista” da Amazon.com, nesta quinta-feira. Propriedade do fundador e presidente-executivo da varejista online Amazon, Jeff Bezos, o periódico não possui vínculos com a companhia. Em seu Twitter, Trump criticou a manchete do Post sobre a China retaliando com medidas comerciais produtos norte-americanos, e afirmou que “o Fake News Washington Post, o principal lobista da Amazon, tem outra (de muitas) falsas manchetes”. Na semana passada, o site de notícias Axios informou que o presidente americano estava obcecado com a Amazon e queria restringir seu poder, possivelmente com ação antitruste. Desde a reportagem, Trump tem atacando repetidamente o uso do Serviço Postal dos Estados Unidos pela Amazon, alegando que os correios estão “perdendo dinheiro” entregando pacotes da Amazon.