Capital de SP tem o dia mais quente do ano, aponta Inmet

São Paulo – A cidade de São Paulo bateu nesta segunda-feira, 17, o recorde de calor em 2018, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Às 16 horas, foi registrado temperatura de 34°C no Mirante de Santana, na zona norte da capital, superando os 33,7°C que haviam sido marcados no dia 24 de janeiro, dia mais quente até então.

De acordo com o Inmet, esta temperatura foi a mais alta dos últimos 413 dias. Em 13 de outubro de 2017, a estação chegou a atingir 34,5° C. Há oito dias seguidos, a temperatura máxima fica igual ou acima de 30°C em Santana.

Inaugurada em março deste ano, a estação automática do Inmet, localizada no Sesc Interlagos, na zona sul, registrou temperatura ainda maior. Foram 34,8° C, também recorde. A marca superou os 34,5° C registrados no sábado passado, 14.

“A presença de ventos quentes de setor norte (advecção quente) nas camadas inferiores da atmosfera e a persistência de um sistema de alta pressão em níveis médios (entre 3.500 m e 6.000 m de altitude) são os principais responsáveis pelas altas temperaturas registradas”, diz o Instituto, em nota.

Pelo menos até sexta-feira, 21, a previsão do Inmet é que as temperaturas máximas continuem acima dos 30° C. Às tardes, há ainda possibilidade de chuva intensa, com raios, rajadas de vento e queda de granizo em áreas isoladas.