Florianópolis reduz tarifa de ônibus em R$ 0,15 para pagamento em dinheiro

A partir da próxima segunda-feira, 23, a prefeitura de Florianópolis vai reduzir a tarifa paga em dinheiro do transporte de ônibus. O valor passa a ser de R$4,25 ante os R$4,40 cobrados atualmente, segundo apurou o G1. A taxa na capital catarinense é diferenciada para quem paga em dinheiro ou cartão eletrônico. Para a segunda opção, o valor de R$4,18 continua sem alteração.

A iniciativa do governo do município visa diminuir a quantidade de carros nas ruas e estimular o uso de transporte público. O anúncio foi feito pelo prefeito Gean Loureiro durante coletiva de imprensa sobre ações para tentar melhorar a mobilidade urbana na cidade. Novos acessos e rotas exclusivas para ônibus em Florianópolis também estão na previsão.

Diferente do cálculo contratual estimado para 2020 cujo reajuste da passagem seria de R$ 4,57 para pagamento em dinheiro e R$ 4,34 em cartão, a redução garante equilíbrio contratual, já que com um número maior de usuários no transporte reduz o subsídio pago pelo município, diz a prefeitura.