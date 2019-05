Cão que salvou vítimas em Brumadinho morre durante resgate em rio de SC

São Paulo – Barney, o cão-bombeiro que ficou conhecido por ajudar nos resgates de Brumadinho, após o rompimento de uma barragem da mineradora Vale, morreu no início da noite da última sexta-feira (3).

Ele participava de uma busca por uma pessoa desaparecida na cidade de Içara, quando submergiu num rio e desapareceu, segundo nota de pesar do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.

As buscas pelo corpo do animal continuam. Os bombeiros acreditam que o corpo do cão tenha ficado preso no leito do rio.

Cães de busca e salvamento contribuem nos esforços de resgate em desastres. Eles são treinados para identificar odores de pessoas mortas e também encontrar sobreviventes.

Em geral os treinamentos começam logo após o desmame. Barney era da raça labrador, uma das mais usadas nesse tipo de serviço, por conta do olfato apurado, além do temperamento dócil.