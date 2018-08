Candidato pelo DEM, Kim Kataguiri pede impugnação da candidatura de Lula

Candidato a deputado federal pelo DEM e um dos coordenadores do MBL, Kim Kataguiri pediu nesta quarta-feira a impugnação da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

De acordo com documento do tribunal, o processo ficará com o ministro Admar Gonzaga.

O PT protocolou nesta tarde no TSE o pedido de registro da candidatura de Lula, que está preso desde abril em Curitiba.

A petição foi protocolada minutos depois de o pedido de registro da candidatura do petista ter sido apresentado.

“Isso é um processo, faz parte”, disse a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), em ato do partido em Brasília.