Campeã do BBB, Gleici grita “Lula livre!” ao sair do confinamento

São Paulo — A estudante de psicologia do Acre, Gleici Damasceno, campeã do reality show Big Brother Brasil, comemorou a saída do confinamento gritando “Lula livre!”.

Segundo sites especializados em TV, assim que saiu da casa, ela foi avisada por parentes de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tinha sido preso, e por isso a manifestação.

A acreana se declara, nas redes sociais, “militante dos direitos humanos”, e é filiada ao Partido dos Trabalhadores. Ela ganhou o prêmio de 1,5 milhão de reais

No Instagram, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), parabenizou Gleici pela vitória no programa: “Gleici, a menina acreana que é a cara de nosso povo e sempre esteve do lado certo da luta e da história, encantou e conquistou o Brasil!”, escreveu Rousseff.